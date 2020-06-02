В Беларуси выздоровели и выписаны 19 195 пациентов с COVID-19

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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 2 июня выздоровели и выписаны 19 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 562 тыс. 945 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-