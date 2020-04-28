В Беларуси выздоровели и выписаны 1993 пациента с подтвержденным COVID-19

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 28 апреля выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. "Всего проведено 161 028 тестов", - уточнили в прес-службе.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-