В Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента с подтвержденным COVID-19

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 168 986 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 84 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-