В Беларуси выздоровели и выписаны 23 647 пациентов с COVID-19

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрировали 48 630 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего было проведено 622 313 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-