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07 июня 2020, 13:00

В Беларуси выздоровели и выписаны 23 647 пациентов с COVID-19

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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрировали 48 630 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего было проведено 622 313 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

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