В Беларуси выздоровели и выписаны 23 880 пациентов с COVID-19

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 49 453 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 632 993 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-