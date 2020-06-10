В Беларуси выздоровели и выписаны 25 667 пациентов с COVID-19

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 10 июня выздоровели и выписаны 25 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 51 066 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 659 565 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-