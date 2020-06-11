В Беларуси выздоровели и выписаны 26 643 пациента с COVID-19

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 11 июня выздоровели и выписаны 26 643 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 678 570 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19 Из перечня исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия и др. Прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда в Беларусь.