В Беларуси выздоровели и выписаны 3196 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего выполнено 204 239 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-