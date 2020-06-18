В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 18 июня выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 56 657 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 800 435 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-