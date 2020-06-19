В Беларуси выздоровели и выписаны 35 275 пациентов с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 19 июня выздоровели и выписаны 35 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 57 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 821 887 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-