В Беларуси выздоровели и выписаны 36 749 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 20 июня выздоровели и выписаны 36 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 57 936 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 842 173 теста.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.-0-