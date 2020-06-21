В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов с COVID-19

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 58 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 861 тыс. 703 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 346 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-