В Беларуси выздоровели и выписаны 37 923 пациента с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 июня выздоровели и выписаны 37923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 59023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 876639 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 351 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-