В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 23 июня выздоровели и выписаны 38688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 59487 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 886248 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-