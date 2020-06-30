В Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 30 июня выздоровели и выписаны 46 054 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 785 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-