В Беларуси выздоровели и выписаны 47 553 пациента с COVID-19

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 июля выздоровели и выписаны 47 553 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 62 424 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 013 056 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 398 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-