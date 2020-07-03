В Беларуси выздоровели и выписаны 49 909 пациентов с COVID-19

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 3 июля выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 62 997 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 043 876 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-