В Беларуси выздоровели и выписаны 514 зараженных COVID-19

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 20 апреля выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В круглосуточном режиме специалисты лабораторий, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий.

С начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене, добавили в пресс-службе.

На утро 18 апреля было зарегистрировано 518 новых случаев COVID-19, на утро 19 апреля - 510, за последние сутки - 457.

Всего, по данным на 20 апреля, зарегистрированы 6264 человека с положительным тестом на COVID-19: в Брестской области - 185, Витебской - 1504, Гомельской - 322, Гродненской - 176, Минской - 789, Могилевской - 265, Минске - 3023.

Выписаны в связи с выздоровлением 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека.

Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-