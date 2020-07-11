В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 11 июля выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 123 158 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-