В Беларуси выздоровели и выписаны 55 492 пациента с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 июля выздоровели и выписаны 55 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, зарегистрированы 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 141 580 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 468 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-