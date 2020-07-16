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16 июля 2020, 13:30

В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов с COVID-19

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 16 июля выздоровели и выписаны 56915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 65623 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1162280 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

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