В Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 21 июля выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 66 тыс. 348 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 млн 202 тыс. 214 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-