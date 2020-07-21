В Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента с COVID-19

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 21 июля выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 66 тыс. 348 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 202 тыс. 214 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-