В Беларуси выздоровели и выписаны 6 050 пациентов с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 9 мая выздоровели и выписаны 6 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как проинформировали в Минздраве, зарегистрированы 22 052 человека с положительным тестом на COVID-19. "Всего проведено 251 771 тест", - отметили в ведомстве.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-