В Беларуси выздоровели и выписаны 60 092 пациента с COVID-19

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 25 июля выздоровели и выписаны 60 092 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 67 002 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 241 624 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-