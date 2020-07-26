В Беларуси выздоровели и выписаны 60 425 пациентов с COVID-19

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 26 июля выздоровели и выписаны 60 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 67 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 251 359 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-