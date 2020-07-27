В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 27 июля выздоровели и выписаны 60 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 67 тыс. 251 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 257 тыс. 399 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-