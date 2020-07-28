В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 28 июля выздоровели и выписаны 60 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 67 тыс. 366 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 270 тыс. 082 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-