В Беларуси выздоровели и выписаны 66 178 пациентов с COVID-19

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 августа выздоровели и выписаны 66 тыс. 178 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 69 тыс. 203 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 392 тыс. 662 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 599 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-