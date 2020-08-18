В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов с COVID-19

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 18 августа выздоровели и выписаны 67 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 69 тыс. 673 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 429 тыс. 532 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 617 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-