В Беларуси выздоровели и выписаны 67 929 пациентов с COVID-19

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 20 августа выздоровели и выписаны 67 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 69 тыс. 950 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 446 тыс. 398 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 627 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-