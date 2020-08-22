В Беларуси выздоровели и выписаны 68 577 пациентов с COVID-19

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 августа выздоровели и выписаны 68 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 70 285 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 465 555 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 637 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-