В Беларуси выздоровели и выписаны 68 925 пациентов с COVID-19

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 24 августа выздоровели и выписаны 68 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 70 645 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 477 939 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 646 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-