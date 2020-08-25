В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 25 августа выздоровели и выписаны 69 097 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 70 727 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 480 047 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-