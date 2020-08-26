В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 26 августа выздоровели и выписаны 69 378 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 70 974 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 487 902 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 657 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-