В Беларуси выздоровели и выписаны 70 207 пациентов с COVID-19

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 29 августа выздоровели и выписаны 70 207 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 71 523 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 517 128 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 671 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-