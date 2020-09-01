В Беларуси выздоровели и выписаны 70 606 пациентов с COVID-19

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 сентября выздоровели и выписаны 70 606 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 71 962 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 534 792 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 686 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-