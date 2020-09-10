В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 10 сентября выздоровели и выписаны 72 203 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 73 591 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 618 213 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 732 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-