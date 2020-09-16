В Беларуси выздоровели и выписаны 72 810 пациентов с COVID-19

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 16 сентября выздоровели и выписаны 72 810 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 74 763 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 672 256 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 767 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-