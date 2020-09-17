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17 сентября 2020, 16:15

В Беларуси выздоровели и выписаны 72 967 пациентов с COVID-19

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 17 сентября выздоровели и выписаны 72 967 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 74 987 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 686 218 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 771 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

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