В Беларуси выздоровели и выписаны 73 098 пациентов с COVID-19

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 18 сентября выздоровели и выписаны 73 098 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 75 230 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 700 790 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 773 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-