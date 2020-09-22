В Беларуси выздоровели и выписаны 73 386 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 сентября выздоровели и выписаны 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 76 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 744 682 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 791 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-