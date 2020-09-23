В Беларуси выздоровели и выписаны 73 564 пациента с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 23 сентября выздоровели и выписаны 73 564 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 76 357 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 759 393 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 796 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-