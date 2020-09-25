В Беларуси выздоровели и выписаны 73 925 пациентов с COVID-19

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 25 сентября выздоровели и выписаны 73 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 792 426 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 807 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-