В Беларуси выздоровели и выписаны 74 046 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 26 сентября выздоровели и выписаны 74 046 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 77 289 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 809 522 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 813 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-