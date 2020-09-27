В Беларуси выздоровели и выписаны 74 120 пациентов с COVID-19

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 27 сентября выздоровели и выписаны 74 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 77 609 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 1 825 481 тест.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 818 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-