В Беларуси выздоровели и выписаны 74 320 пациентов с COVID-19

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 29 сентября выздоровели и выписаны 74 320 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 78 260 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 841 704 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 828 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-