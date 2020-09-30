В Беларуси выздоровели и выписаны 74 525 пациентов с COVID-19

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 30 сентября выздоровели и выписаны 74 525 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 78 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 858 732 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 833 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-