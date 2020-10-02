В Беларуси выздоровели и выписаны 74 982 пациента с COVID-19

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 2 октября выздоровели и выписаны 74 982 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 79 421 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 897 263 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 844 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-