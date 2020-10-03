В Беларуси выздоровели и выписаны 75 148 пациентов с COVID-19

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 3 октября выздоровели и выписаны 75 148 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 79 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 916 340 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 851 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-