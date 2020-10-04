В Беларуси выздоровели и выписаны 75 239 пациентов с COVID-19

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 4 октября выздоровели и выписаны 75 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 936 540 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-